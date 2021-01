2 Seas Motorsport et McLaren s’imposent sans contestation

Après Audi en décembre 2019 sur le Yas Marina Circuit, c’est au tour de McLaren de remporter les Gulf 12H, cette fois sur le Bahrain International Circuit où s’étaient données rendez-vous 12 GT (9 GT3, 4 GT4).

La McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport #33 de Ben Barnicoat, Isa Abdulla Alkhalifa et Martin Kodric a dominé la course quasiment de bout en bout. A l’issue des 341 tours de course, le trio de l’équipe basée au Royaume de Bahrain s’est imposée avec une boucle d’avance sur la Porsche 911 GT3 R/Dinamic Motorsport de Roberto Pampanini, Stefano Monaco et Mauro Calamia. L’équipe de la Porsche a remporté par la même occasion la classe Pro-Am. La dernière marche du podium est revenue à la Mercedes-AMG GT3/RAM Racing de Ian Loggie, Calum Macleod et Chris Froggatt.

La McLaren 720S GT3 était clairement au-dessus du lot depuis le début du meeting. Seules trois GT3 ont pris la tête durant l’épreuve avec la McLaren victorieuse, la Porsche/Dinamic et la Bentley/Team Parker Racing.

La Ferrari 488 GT3/Monster VR46 Kessel de Valentino Rossi, Alessio Salucci et Luca Marini a terminé au pied du podium, 3e en Pro-Am. Le top 5 est complété par la Bentley Continental GT3/Team Parker Racing de Derek Pierce, Andy Meyrick et Euan McKay.

Peu de GT3 au départ de cette 10e édition mais on retrouve cinq marques différentes dans le top 5.

La catégorie GT4 a vu la victoire de la Mercedes-AMG GT4/Scuderia Villorba Corse de Jean-Luc D’auria, Benedetto Strignano, Piergiacomo Randazzio et Michele Carmalinghi.

Deux GT3 n’ont pas vu l’arrivée. La seconde McLaren 720S GT3/2 Seas Motorsport a abandonné suite à un problème moteur et la McLaren 720S GT3/Inception Racing with Optimum a connu un problème technique au niveau des freins.

Rendez-vous en décembre 2021 sur le tracé de Yas Marina pour une nouvelle édition des 12 Heures d’Abu Dhabi.