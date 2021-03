146 autos pour le coup d’envoi !

La saison 2021 de la Nürburgring Endurance Series ouvre ce samedi sur la Nordschleife. A cette occasion, une course d’un format de 4 heures sera organisée.

La liste des engagés fait état de 146 autos, dont 28 GT3 dans la classe SP9. Audi, BMW, Porsche, Lamborghini et Ferrari seront en piste dans l’Eifel.

On suivra avec attention la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing Team de Bortolotti/Mapelli/Caldarelli/Altoè. Chez Frikadelli Racing Team, Patrick Pilet et Maxime Martin seront associés sur la Porsche 911 GT3 R, tandis que Kévin Estre et Lars Kern rouleront pour le compte de Manthey Racing.

HCB Management GmbH alignera une Porsche 911 GT3 R pour Julien Andlauer, Tristan Viidas et Tobias Müller. Earl Bamber et Matt Campbell seront eux aussi sur une Porsche.

La liste des engagés est ici