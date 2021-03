12H Sebring, Qualifs : Pipo Derani en pole, Jimmie Johnson dans le mur !

Reçu 4 sur 4 !

Qui arrêtera Action Express Racing ce week-end ? C’est la question que l’on peut se poser après la pole position des 12 Heures de Sebring décrochée par Pipo Derani sur la Cadillac DPi-V.R #31. Son coéquipier, Felipe Nasr, avait déjà signé trois meilleurs temps dans les trois séances d’essais libres !

Le Brésilien devance de 0.110s Jordan Taylor (Acura ARX-05 #10 de Wayne Taylor Racing) et Renger van der Zande (Cadillac DPi-V.R #01 Chip Ganassi Racing). Oliver Jarvis est 4e sur la Mazda RT24-P #55 et Olivier Pla 5e (Acura ARX-05 #60 Meyer Shank Racing). A noter le 6e temps de Loïc Duval sur la Cadillac DPi-V.R #5 de JDC-Miller Motorsports.

Jimmie Johnson dans le mur au Turn 17 !

La Cadillac DPi-V.R #48 Ally Cadillac Racing a pris la 7e et dernière place dans la catégorie DPi. Pire, après des problèmes liés à l’accélérateur en essais libres, Jimmie Johnson a tapé le mur dans le dernier virage avant la ligne d’arrivée.

Peu de temps avant, il avait connu une grosse chaleur en effectuant un tête à queue. Quelques secondes plus tard donc, quelques mètres plus loin, certainement en essayant de se lancer pour un dernier tour chrono (pneus froids), il a fait un autre tête à queue. Cette fois-ci, la Cadillac a tapé sèchement le mur, le septuple champion Nascar est indemne. Pas le temps de fêter la pole donc, il va y avoir du travail ce soir chez Action Express Racing (qui s’occupe du soutien technique de cette auto) !

Steven Thomas sur l’ORECA 07 #11 de WIN Autosport a été le plus véloce en LMP2 et devance de 0.123s Ben Keating sur l’ORECA #52 de PR1 Mathiasen Motorsports et Dwight Merriman sur l’Oreca #18 d’Era Motorsport.

Les chronos DPI et LMP2 sont ICI

En LMP3, le meilleur temps est revenu à Rasmus Lindh sur la Ligier JS P320 #38 de Performance Tech Motorsports. Il devance Oliver Askew (Duqueine D08 #7 de Forty7 Motorsports) et Gar Robinson sur la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports qui a remporté Daytona il y a un mois et demi.

Les chronos LMP3 sont ICI

Doublé Corvette en GTLM

Comme on pouvait s’y attendre, Corvette Racing a signé la pole position en GTLM et même un doublé avec Antonio Garcia sur la Corvette C8.R #3 devant Tommy Milner sur la voiture sœur, la #4. Les deux BMW M8 GTE suivent avec la #25 de Connor De Phillippi et la #24 de Jesse Krohn. Ces quatre autos ne sont séparées que par un peu plus de trois dixièmes. La Porsche 911 RSR-19 #79 de WeatherTech Racing est 5e avec Cooper McNeil.

Les chronos GTLM sont ICI

La pole pour Lamborghini

Souvent bien placée lors des différents essais libres, la Lamborghini Huracan GT3 #19 de Grasser Racing Team a été la plus rapide en GTD grâce à Tim Zimmermann. Le pilote allemand devance la Porsche 911 GT3 R #16 (Wright Motorsports) de Jan Heylen et la Mercedes-AMG GT3 #28 (Alegra Motorsports) de Daniel Morad. Les deux Lexus RC F GT3 de Vasser Sullivan suivent, la #14 d’Aaron Telitz devant la #12 de Franckie Montecalvo, ce qui nous donne quatre constructeurs dans le top 5. A noter la légère sortie de piste de la Porsche 911 GT3 R #9 (Pfaff Motorsports) de Zach Robichon.

Les chronos GTD sont ICI

Comme vous le savez maintenant, une 2e séance qualif a eu lieu pour les GTD. Il s’agit du nouveau format en deux étapes pour cette catégorie qui a donc eu lieu pour la première fois ce week-end. Le pilote Bronze/Argent est désigné par l’équipe pour déterminer la position de départ de la voiture (voir qualifications ci-dessus). Cette session est suivie d’une autre de 15 minutes (partagée avec GTLM) qui attribue les points de qualification. A ce petit jeu, c’est Jack Hawksworth sur la Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan qui a été le plus en vue devant Laurent Vanthoor (Porsche 911 GT3 R #9 Pfaff Motorsports) et le Français Franck Perrera (Lamborghini Huracan GT3 #19 de Grasser Racing Team).

Place maintenant à la course dont le départ sera donné à 15 h 10 demain. Pour rappel, les 12 Heures de Sebring sont à suivre en direct sur Automoto La Chaîne…