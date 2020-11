12H Sebring : Lexus out et perd le titre GTD, une Corvette retardée (+ vidéo)

Alors qu’il restait encore 9 h 20 dans cette 68e édition des 12 Heures de Sebring, un coup de théâtre a fait basculer la course au niveau des GTD. La Corvette C8.R #4, alors pilotée par le futur retraité de Corvette Racing, Oliver Gavin, a perdu du liquide au niveau du Turn 17. Malheureusement, les deux Lexus RC F GT3 #12 (Townsend Bell) et #14 (Kyle Kirkwood) sont arrivées juste derrière et sont parties à la faute.

#12 AIM Vasser Sullivan Lexus RC-F GT3, GTD: Frankie Montecalvo, Townsend Bell, Michael De Quesada

Sur cette “patinoire”, les deux pilotes Lexus AIM Vasser Sullivan n’ont rien pu faire et ont fini dans le mur de pneus. D’autres ont été surpris sans toucher comme la Porsche 911 GT3-R #16 de Wright Motorsport. La #12 est rentée directement dans le paddock avec un radiateur percé et la #14 est revenue sur camion… Deux points séparaient Aucura (269) de Lexus (267) au championnat GTD avant cette finale. Pour Lexus, la course à la couronne est terminée !

Quant à la Corvette, elle est rentrée à son stand et compte déjà quatre tours de retard sur le peloton GTLM. La course à la victoire est terminée !

La course a été placée sous Safety Car !