12H Sebring, H+8 : les cinq premiers en cinq secondes !

Tout est dit, la bagarre en Floride est tout simplement superbe et indécise. Après 8 heures de course, les écarts sont infimes aux 12 Heures de Sebring. La Mazda DPi #55 de Jonathan Bomarito est en tête et devance un groupe de furieux composé par l’Acura #10 de Wayne Taylor Racing pilotée par Felipe Albuquerque, la Cadillac #01 Chip Ganassi Racing de Kevin Magnussen, l’Acura #60 de Meyer Shank Racing de Juan-Pablo Montoya et la Cadillac #48 d’Ally Cadillac Racing de Kamui Kobayashi.

PR1 Mathiasen Motorsports (#52) mène toujours la catégorie LMP2 devant Era Motorsport (#18) et Tower Motorsport (#8).

Les deux Ligier JS P320 de Riley Motorsports (#74 et #91) sont en tête des LMP3 devant la Duqueine D08/Forty7 Motorsports.

En GTLM, la Corvette C8.R #3 a perdu le contact, elle est à 30 secondes pour avoir ravitaillé sous drapeau vert juste après une période de neutralisation. La BMW M8 GTE #25 mène devant la Porsche 911 RSR #79 et l’autre BMW M8 #24.

La Porsche de Pffaf Motorsports (Laurens Vanthoor) occupe le leadership de la catégorie GTD, deux secondes devant la Lamborghini #1 de Paul Miller Racing et la Lexus #14 de Vasser Sullivan.

Les principaux faits de course :

L’ORECA #22 est sortie de la piste. En voulant revenir en piste, la Cadillac #31 l’a évitée de justesse. La voiture de United Autosports reçoit au passage un drive through pour ne pas avoir fait suffisamment attention en revenant sur la piste !

Contact entre l’Acura #60 et la Mazda #55 qui s’accrochent alors qu’elles tentent de dépasser une LMP2. La #60 reçoit un drive through !

Full Course Yellow après 6 h 40 de course : la Duqueine D08 #83 de WIN Autosports finit sa course dans le mur.