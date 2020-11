12H Sebring, H+2 : une Acura en tête, l’autre au tapis !

Après deux heures de course, Acura est en tête, mais pas avec celle qui avait signé la pole position hier. L’ARX-05 #6 est en effet en tête avec Juan Pablo Montoya. Elle devance la Cadillac #31 d’Action Express Racing (Gabby Chaves), les deux Mazda (#55 de Jonathan Bomarito et la #77 d’Olivier Pla) et la Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing pilotée par Ryan Briscoe. Justement, cette dernière a connu le premier fait de course en recevant un drive through (Renger van der Zande) pour avoir changé de ligne avant le départ.

L’Acura ARX-05 #7, qui s’est élancée de la pole position avec Ricky Taylor, a mené pendant quelques tours avant d’être poussée dans le paddock pour une grosse réparation (changement intercooler côté gauche). Le duo Castroneves / Taylor ne sera pas champion IMSA 2020. La voiture est repartie, dernière, mais pointe à 11 tours.

En LMP2, l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports est en tête. A noter que John Farano est allé taper le mur du Turn 17 avec son ORECA 07 #8 de Tower Motorsport by Starworks. Le pilote a mis des débris partout, forçant la direction de course à sortir la Safety Car, resserrant ainsi toutes les positions.

En GTLM, BMW a pris les commandes dès le départ et mène avec la M8 GTE #25 de Colton Herta devant la Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia et la Porsche 911 RSR #911 de Earl Bamber.

La Lamborghini Huracan GT3 #11 de GRT Grasser Racing Team (Richard Heistand) est en tête devant les deux Lexus RC F GT3, la #12 de Frankie Montecalvo et la #14 de Aaron Telitz.

