12H Mugello : et de trois pour Herberth Motorsport !

Le team Herberth Motorsport compte désormais trois succès aux 12 Heures du Mugello. Après 2015 et 2020, le team allemand a nettement dominé l’ouverture de la saison européenne en 24 Heures Series.

A l’issue des 335 tours de course, Ralf Bohn, Daniel Allemann, Alfred et Robert Renauer ont imposé la Porsche 911 GT3 R #91. L’équipage de la Porsche s’était élancé depuis la pole de la deuxième partie de course. La stratégie mise en place a parfaitement fonctionné pour compter sous le damier 3 tours d’avance sur la Ferrari 488 GT3/Middle Cap Racing with Scuderia Praha de Vyboh/Vyboh/Kral. Matus Vyboh est allé arracher la deuxième place à la Porsche/Dinamic de Ivan Jacoma dans la dernière demi-heure.

On trouve ensuite trois autres Porsche 911 GT3 R avec respectivement Dinamic Motorsport (Calamia/Jacoma/Pampanini), Herberth Motorsport (Häring/Gonzalez/Aust/Seefried) et Haegeli by T2 Racing (Decurtins/Lauck/Basseng).

Les deux Vortex sur le podium de la classe GTX

La KTM X-BOW/Reiter Engineering de Angermayr/Elghanayan/Felbermayr Jr/Siljehaug s’est imposée dans la classe GTX devant la Vortex 1.0 de Bonnel/Fontaine/Nobs. Vortex décroche une nouvelle place d’honneur avec sa Vortex 1.0. Le constructeur français place même ses deux autos sur le podium avec la 3e place en GTX de Amrouche/Gaillard/Gimond. En GT4, la victoire est revenue à la Porsche Cayman/Centri Porsche Ticino.

Le classement de la course est ici