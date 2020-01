12H Bathurst : un trio inédit chez R-Motorsport

Passé tout près de la victoire des 12 Heures de Bathurst en février dernier, R-Motorsport compte bien monter sur la plus haute marche du podium dans quelques jours. Comme en 2019, deux Aston Martin Vantage GT3 seront de la partie même si cette année c’est bien la nouvelle Vantage qui sera au départ.

Marvin Kirchhöfer fera à nouveau partie de l’aventure australienne avec à ses côtés Luca Ghiotto et Olli Caldwell. La surprise nous vient de la présence du jeune britannique Caldwell qui disputera sa première course en GT3. On l’a vu jusque-là en GT4.

La seconde Aston Martin, qui sera aux couleurs Castrol, sera confiée à Jake Dennis, Scott Dixon et Rick Kelly.