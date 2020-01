12H Bathurst : Tony Bates Racing dévoile sa livrée et son équipage

L’unique Audi R8 LMS GT3 qui disputera les 12 Heures de Bathurst dans la classe Silver sera celle de Tony Bates Racing. Max Twigg, Dylan O’Keeffe, Tony Bates et Geoff Emery se partageront le volant de l’Audi au Mont Panorama.

Geoff Emery a remporté trois couronnes en Australian GT et Twigg a été sacré en Australian Endurance Championship en 2018. Le jeune Dylan O’Keeffe apportera un peu de fraîcheur à l’équipage, lui qui a débuté avec Tony Bates à l’âge de 16 ans. On l’a vu en Super2 Series et TCR. 2019 a marqué ses débuts en Supercars à Gold Cost 600 où il a remplacé Richie Stanaway, suspendu par son team Garry Rogers Motorsport. Quant à Tony Bates, il prendra part à ses troisièmes 12 Heures de Bathurst mais ce sera la première fois au sein de sa propre structure.

Melbourne Performance Centre se chargera de préparer l’Audi pour le coup d’envoi de la saison Intercontinental GT Challenge.

La livrée Bostik (fabricant d’adhésifs industriels) lui va à merveille. “La combinaison du bleu Bostik combinée à des reflets brillants de vert est à la fois élégant et accrocheur”, a déclaré Tony Bates. “Elle se démarquera vraiment des autres.”