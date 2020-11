12 Heures de Sebring : la chance sourit enfin à Porsche cette année en GT

Tout au long de la saison IMSA 2020, Porsche n’a pas été gâté par la chance. Sebring est un peu le juste retour des choses. On s’acheminait vers une victoire BMW lorsque la M8 GTE #25 de Bruno Spengler, Connor De Phillippi et Colton Herta a été percutée par une Mercedes-AMG GT3 #74 partie à la dérive lors du dernier restart. Avec un pneu crevé et un passage au stand, elle termine 4e laissant la porte ouverte aux deux Porsche 911 RSR qui suivaient. La #911 l’emporte avec Nick Tandy, Fred Makowiecki (leur troisième victoire consécutive) et Earl Bamber. Earl Bamber, Laurens Vanthoor et Neel Jani sur la #912 assurent le doublé de la marque qui quitte l’IMSA par la grande porte. La BMW M8 GTE #24 de Jesse Krohn, John Edwards et Augusto Farfus finit 3e de la catégorie, elle a perdu un peu le contact avec le peloton suite à un changement de disques de frein.

La Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nicky Catsburg a mené à plusieurs reprises avant d’avoir un problème, comme la voiture sœur, de suspension arrière. Le temps de réparer et la victoire s’envolait. Ils finissent 5e de la catégorie à neuf tours. La Corvette C8.R #4 a connu une course des plus difficiles. Elle a d’abord perdu du liquide au niveau du Turn 17 et est rentrée à son stand pour réparer. Elle a reçu une pénalité de 60 secondes pour avoir travaillé sur la voiture alors que les stands étaient fermés. Plus tard, Oliver Gavin a tapé le mur de pneus au Turn 17 suite à un bris de suspension. Elle a été réparée, mais Oliver Gavin, Tommy Milner et Marcel Fässler terminent loin, 6e des GTLM à 40 tours des leaders GTLM ! Heureusement que la marque américaine avait assuré le titre Equipes / Pilotes / Constructeurs avant !

Porsche gagne aussi en GTD

Belle victoire Porsche en GTD avec la 911 GT3-R #16 de Wright Motorsports de Ryan Hardwick, Patrick Long et Jan Heylen. Ils devancent l’Aston Martin Vantage GT3 #23 de Heart of Racing (Ian James, Roman De Angelis, Darren Turner) et l’Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing (Mario Farnbacher, Matt McMurry, Shinya Michimi). Cette 3e place est suffisante aux deux premiers pilotes nommés pour être titrés et à Acura de remporter le titre Constructeurs GTD, la marque remportant donc deux catégories en 2020 ! Le top 5 est complété par la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa et l’Audi R8 LMS #30 de Team Hardpoint.

Course difficile (drive through pour avoir poussé l’Acura NSX GT3 #86, gros soucis de suspension) pour la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsports qui a abandonné. La Lamborghini Huracan GT3 #11 de GRT Grasser Racing Team n’a pas non plus terminé. Après quelques heures de course, elle a eu du mal à redémarrer. Finalement repartie, elle fit quelques mètres pour se garer au bout de la voie des stands. Elle a été poussée vers le paddock pour des soucis de suspension. La Lamborghini #48 de Paul Miller Racing, lauréate à Daytona, a aussi souffert et est la dernière classée !

Vraiment pas de chance pour les deux Lexus RC F GT3 #12 (Townsend Bell) et #14 (Kyle Kirkwood) qui étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Elles sont arrivées juste derrière la Corvette #4 qui perdait du liquide et sont parties à la faute au Turn 17. Sur cette “patinoire”, les deux pilotes Lexus AIM Vasser Sullivan n’ont rien pu faire et ont fini dans le mur de pneus. La #12 est rentée directement dans le paddock avec un radiateur percé. Elle a été réparée mais ne termine pas tout comme la #14 trop endommagée privant Jack Hawksworth / Aaron Telitz et la marque de titre…

Le classement catégorie par catégorie est ICI

La saison 2021 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar s’ouvrira avec le test “Roar Before the 24”, du 22 au 24 janvier et sera suivi par les 24 Heures de Daytona une semaine plus tard, du 28 au 31 janvier.