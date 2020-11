WEC : une retraite bien méritée attend la Toyota TS050 HYBRID dans quelques jours

Clap de fin ce week-end pour la Toyota TS050 HYBRID. La LMP1 hybride va tirer sa révérence ce samedi sur le Bahrain International Circuit à l’occasion de la finale WEC 2019/2020. Apparue en 2016, la TS050 HYBRID fait suite à la TS030 puis TS040. Le constructeur japonais a été fidèle à la catégorie LMP1 hybride depuis le lancement du championnat WEC en 2012.

La Toyota TS050 HYBRID a disputé 33 courses depuis ses débuts en 2016 : 18 victoires, 15 poles, 14 tours les plus rapides et le meilleur tout jamais réalisé aux 24 Heures du Mans. On peut ajouter à cela trois succès aux 24 Heures du Mans et deux titres mondiaux. Ce sera ensuite au tour du tout nouveau prototype Le Mans Hypercar de prendre la relève, celui-ci étant basé sur la GR Super Sport.

Avant de penser à l’avenir, Toyota Gazoo Racing veut terminer la saison en beauté avec une victoire qui tend les bras à la #7 de Kamui Kobayashi, Joé Maria Lopez et Mike Conway, ou la #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. Toyota n’aura pas la moindre concurrence dans la catégorie reine.

Le ‘success handicap’ introduit cette saison reste malgré tout en place pour que les deux équipages puissent se battre. Toyota a précisé soutenir ces handicaps réglementaires dans un souci d’équité envers chaque équipage. La #8 sera ralentie de 0,54s/tour et la #7 n’aura pas de handicap.

Avant la finale, Hartley/Nakajima/Buemi comptent 175 points contre 168 à Lopez/Kobayashi/Conway. Ces derniers ont déjà remporté la course de Bahrain en décembre 2019. Pour cet ultime rendez-vous, les TS050 HYBRID retrouveront le kit aéro fort appui.

Hisatake Murata, président de l’équipe, veut terminer sur une bonne note avant de penser à l’avenir : « Après l’excitation de notre troisième victoire consécutive au Mans, nous sommes déterminés à nous rendre à Bahrain pour dire au revoir à notre TS050 HYBRID de la meilleure façon possible. Nous avons tant accompli et vécu tant d’émotions avec cette voiture, alors nous ressentons tous une certaine tristesse que la TS050 HYBRID ait atteint la fin de sa carrière, mais la nouvelle catégorie Hypercar arrive et c’est très excitant. Le déploiement de notre nouvelle voiture de course s’est déroulé avec succès le mois dernier et c’était une étape importante pour notre projet. Maintenant, nous sommes impatients de montrer notre nouvelle voiture au monde. Cette semaine, nous allons découvrir quels pilotes entreront dans la nouvelle ère en tant que champions du monde. Les six pilotes ont très bien performé cette saison et tous mériteraient le titre. Nous attendons simplement avec impatience un bon combat juste et une fin de saison passionnante. »

Rappelons que la Toyota ‘Le Mans Hypercar’ a roulé le mois dernier au Paul Ricard. Le prototype sera présenté le 11 janvier prochain.