WEC, Spa, qualifications : Rebellion Racing en pole, Porsche dans les deux catégories

Avec une moyenne de 1:59.577, la Rebellion R13 #1 de Gustavo Menezes et Norman Nato a signé la pole position des 6 Heures de Spa Francorchamps WEC, 6e manche de la saison, en cette fin d’après-midi. L’équipe suisse n’a jamais quitté la première place depuis les premiers tours de roue en Belgique. Il s’agit de la 4e pole position consécutive de Rebellion Racing en WEC. Les deux Toyota TS050 Hybrid #8 et #7, 2e et 3e, sont respectivement rejetées à 0,8 seconde et 1,4 seconde. L’Enso CLM P1/01 #4 de ByKolles est 4e à plus de deux secondes, mais devant les meilleures LMP2.

United Autosports est décidément en forme depuis la reprise du sport automobile mondial. Après une pole position et une victoire il y a moins de huit jours en ELMS, déjà sur ce tracé, l’ORECA 07 #22 de Paul di Resta / Phil Hanson récidive en s’adjugeant à nouveau le meilleur temps des LMP2 avec une moyenne de 2:02.148. Elle fait encore mieux en atomisant ses adversaires, le plus proche étant relégué à 1,5 seconde. Les ORECA 07 #38 de Jota et #42 de Cool Racing complètent le trio de tête. L’ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing est 4e avec son nouveau pilote, Ryan Cullen, et l’Alpine A470 #36 clôt le top 5. A noter que l’ORECA 07 #29 de Racing Team Nederland n’a pas pu signer de chrono avec son 2e pilote.

En GTE Pro, le duo Estre / Christensen a mis tout le monde d’accord en prenant la pole position avec une moyenne de 2:14.207 à bord de leur Porsche 911 RSR #92. Les deux Aston Martin Vantage GTE #97 et #95 terminent dans les trois premiers. La seconde 911 RSR officielles, la #91, est 4e et toutes ces voitures se tiennent en moins d’une seconde. Les deux Ferrari 488 GTE Evo sont un peu plus à la traîne, jamais vraiment dans le coup lors de cette séance, à 1.1 seconde.

Porsche réalise le coup double à Spa en s’adjugeant aussi la pole positon en catégorie GTE AM en 2:16.519. C’est l’oeuvre de Christian Ried et et Matt Campbell sur leur Porsche 911 RSR #77 de Demspey Proton Competition. Deux autres RSR suivent, la #56 et la #57 de la même équipe : Team Project 1. La meilleure des Aston Martin Vantage est 4e, il s’agit de la #98. Ces quatre autos sont aussi en moins d’une seconde. La Ferrari 488 GTE Evo #83 AF Corse des Français Perrodo / Collard (plus Nielsen) complètent le top 5.

La course aura lieu demains avec un départ donné à 13 h 30.