WEC, Spa : ‘fait de course’ entre Signatech-Alpine et Racing Team Nederland

Les commissaires sportifs ont étudié de près la sortie de piste de l’Alpine A470/Signatech-Alpine de Thomas Laurent, alors en bagarre avec l’ORECA 07/Racing Team Nederland de Frits van Eerd pour la 2e place.

Si le Néerlandais a pu poursuivre sa route, la course du pilote français s’est arrêtée dans la pile de pneus. Malgré la violence du choc (merci à la solidité du châssis ORECA), le Vendéen est sorti indemne de l’accident.

Frits van Eerd, a expliqué ne pas avoir vu l’Alpine sur sa gauche alors que les deux LMP2 venaient de dépasser une GTE. Le rapport à l’issue de l’accident indique qu’il n’y a pas eu de contact entre les deux LMP2. Le team manager de Signatech-Alpine a précisé que c’était un incident de course.

Les commissaires sportifs ont déclaré qu’un contact entre les deux LMP2 n’était pas certain. Le secteur entre les virages 14 et 17 est la plus rapide du circuit de Spa-Francorchamps. Les données récoltées sur les LMP2 montrent que les deux pilotes roulaient à 260/270 km/h.

Avant l’incident, la vidéo montre que l’ORECA 07/Racing Team Nederland était sur sa ligne de course devant l’Alpine #36. Thomas Laurent a tenté une manoeuvre de dépassement dans le virage 16 en mettant deux roues dans l’herbe avant de glisser et de sortir de la piste. Les commissaires sportifs ont conclu que la bagarre entre les deux LMP2 était normale et qu’aucun des deux ne devait porter la responsabilité plus qu’un autre.