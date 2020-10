WEC : l’Alpine LMP1 dans la même fenêtre de performance que les LMH

Les LMP1 non hybrides ont reçu l’autorisation de la FIA de concourir la saison prochaine en FIA WEC. A l’heure actuelle, un seul prototype est confirmé avec une Alpine LMP1 basée sur la Rebellion R13.

Le Conseil Mondial de la FIA a confirmé que les LMP1 non hybrides seront équilibrées dans la même fenêtre de performance que les prototypes de la catégorie Le Mans Hypercar.

Si l’Alpine tourne dans les temps des Toyota, Glickenhaus et Kolles, le prototype français a l’avantage de la fiabilité et non de la nouveauté.