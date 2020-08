WEC : Gian Luca Giraudi arrive chez Dempsey-Proton Racing pour Spa

Vuttikorn Inthraphuvasak, pilote thaïlandais, ne disputera pas les 6 Heures de Spa-Francorchamps WEC pour le compte de Demspey-Proton Racing ce samedi. Il sera remplacé par Gian Luca Giraudi.

Le pilote italien est classé Bronze. Il a roulé en Porsche Carrera Cup Italie terminant 3e en 2013 et 2014. Il connait déjà l’équipe allemande car il a déjà couru pour Proton Racing en ELMS à deux reprises et en WEC (une course). Il a aussi fait du GT Open ainsi que des courses en Blancpain GT Series.

Il fera équipe avec Ricardo Sanchez et Lucas Legeret pour cette 6e manche de la saison 2019/2020 du WEC sur la Porsche 911 RSR #88 en catégorie GTE Am…