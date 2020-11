WEC, Bahrain : Toyota, United Autosports et Aston Martin en pole !

Les 8 Heures de Bahrain marquent le dernier rendez-vous du Championnat du Monde d’Endurance 2019/2020. L’ultime pole de la saison devait, de toute façon, revenir à une Toyota TS050 HYBRID, mais restait à savoir laquelle de la #7 ou de la #8 allait décrocher la toute dernière pole de la voiture. A ce petit jeu, le dernier mot est revenu à la #7 pilotée par Mike Conway et José Maria Lopez.

Avec un chrono moyen de 1:40.747, la #7 a devancé la #8 de Brendon Hartley et Kazuki Nakajima de 0.751s.

Discret depuis le début du meeting, United Autosports n’a pas laissé passer sa chance avec une pole pour l’ORECA 07 des champions du monde Filipe Albuquerque et Phil Hanson, bien aidés ce week-end par Paul Di Resta. Le chrono de la #22 est de 1:47.740, soit 0.7s que l’ORECA 07/Jackie Chan DC Racing. On trouve ensuite Signatech-Alpine, Jota, Racing Team Nederland et Cetilar Racing.

Aston Martin a signé les deux pole positions en GTE. Marco Sorensen et Nicki Thiim, tous deux leaders du championnat, ont décroché une deuxième pole en GTE-Pro après celle d’Austin au printemps dernier. Avec un chrono moyen de 1:56.521, le tandem de la Vantage #95 a devancé de 68 millièmes la Porsche 911 RSR de Estre/Christensen. La deuxième ligne sera partagée par la Ferrari 488 GTE #51 de Calado/Serra et la Porsche 911 RSR de Bruni/Lietz. Le plateau GTE-Pro a terminé en 0.8s.

Du côté du GTE-Am, l’Aston Martin Vantage GTE #98 de Dalla Lana/Lamy/Gunn s’élancera depuis la pole avec, à ses côtés, une autre Aston Martin, celle de TF Sport partagée par Yoluc/Eastwood/Adam. La Ferrari 488 GTE/Red River Sport et la Porsche 911 RSR/Team Project 1 #56 s’élanceront depuis la deuxième ligne. Septième temps pour la Ferrari 488 GTE/AF Corse de Collard/Perrodo/Nielsen.

Le départ de la course sera donné demain à midi (heure française).