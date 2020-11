WEC, Bahrain (Libres 3) : Jackie Chan DC Racing meilleur temps en LMP2

Brendon Hartley a hissé la Toyota TS050 HYBRID #8 en haut de la feuille des temps des essais libres 3 des 8 Heures de Bahrain. Avec un meilleur chrono de 1:43.557, le pilote de la #8 a devancé de 0.102s la #7 de Mike Conway.

Après Racing Team Nederland en Libres 1 et 2, c’est au tour de Jackie Chan DC Racing de se montrer. Will Stevens a devancé la concurrence sur l’ORECA 07 #37, à commencer par Phil Hanson (United Autosports) et Thomas Laurent (Signatech-Alpine).

Porsche et Michael Christensen ont pris l’ascendant en GTE-Pro sur la 911 RSR #92 devant deux Aston Martin Vantage GTE, Nicki Thiim et Ross Gunn (meilleur temps en GTE-Am).

