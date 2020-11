WEC, Bahrain : il s’y est passé quoi en 2017 et 2019 ?

Troisième et dernière partie de l’importance des manches WEC de Bahrain. Place aux éditions 2017, 2019 et 2020 :

2017 : victoire de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Anthony Davidson (Toyota). Julien Canal, Nicolas Prost et Bruno Senna s’imposent en LMP2 (Rebellion). En GTE-Pro, Davide Rigon et Sam Bird (Ferrari) l’emportent, alors qu’en GTE-Am, Paul Dalla Lana, Mathias Lauda et Pedro Lamy (Aston Martin) en font de même.

Dernière course de la Porsche 919 Hybrid (avant Bahrain, 33 courses, 17 victoires, 6 titres et 3 succès au Mans).

Présentation de la BR1.

Fernando Alonso participe au Rookie Test chez Toyota. L’Espagnol est le 10e pilote de F1 à rouler dans une LMP1.

Thomas Laurent est élu rookie de l’année. Lui aussi participe au Rookie Test chez Toyota.

Dernière course de l’Aston Martin Vantage GTE en GTE-Pro : 36 victoires et 4 titres.

Bahrain est la 50e course WEC depuis 2012. A cette date, trois pilotes ont disputé tous les rendez-vous : André Lotterer, Christian Ried, Darren Turner.

Bahrain est la 20e pole de la Porsche 919 Hybrid.

Sam Bird demande sa petite amie en mariage à la radio lors du dernier tour.

Dernière course de Jean-Félix Bazelin à la tête du service compétition de Dunlop.

2019 : victoire de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez (Toyota). Phil Hanson, Filipe Albuquerque et Paul Di Resta (United Autosports) s’imposent en LMP2. En GTE-Pro, victoire de Marco Sorensen et Nicki Thiim (Aston Martin) alors que Ben Keating, Jeroen Bleekemolen et Larry ten Voorde (Team Project 1) l’emportent en GTE-Am.

La course passe sur un format de 8 heures.

High Class Racing fait rouler en essais Jan Magnussen.

Nyck de Vries, Thomas Laurent et Kenta Yamashita (Toyota) participent au Rookie Test, de même que Mikkel Jensen (Alpine), Job van Uitert et Vincent Abril (Porsche).

Le meilleur chrono des essais libres 1 revient à la Ginetta LMP1 de Robertson/King/Hanley.

Les Toyota sont ralenties de 2,51s et 2,72s, si bien que des pilotes de GTE demandent comment dépasser les deux LMP1 sans encombre.

Doublé Toyota.

Bahrain marque la 30e course de Kamui Kobayashi avec Toyota et la 20e de José Maria Lopez.

Première victoire de United Autosports en WEC.

Vingtième pole pour une équipe différente en LMP2 et septième consécutive.

400 000e tour depuis le lancement du WEC en 2012, ce qui représente 3,2 millions de km.

2020 :

Dernière course de Gérard Neveu à la tête du WEC.

Dernière course de la Toyota TS050 HYBRID

Fin de la catégorie LMP1 hybride.

Dernière course de Michelin en LMP2.

Dernière course du championnat sur deux années civiles.