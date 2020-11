WEC, Bahrain (H+6) : Toyota et Porsche toujours aux commandes, Jota Sport mène le LMP2

Il reste deux heures de course dans ces 8 Heures de Bahrain. La Toyota TS050 Hybrid #7 de Mike Conway mène et possède 30 secondes d’avance sur la voiture sœur, la #8 de Sébastien Buemi.

En LMP2, il y a eu du changement en tête. Certes, l’ORECA 07 #37 de Jackie Chan DC Racing est toujours en tête avec Will Stevens maintenant, mais en 2e place, à moins de dix secondes, on trouve désormais l’ORECA 07 #38 de Jota Sport pilotée par Anthony Davidon. Au moment de la bascule vers les deux dernières heures, la Jota Sport a pris les rênes de la course. L’ORECA 07 #22 de United Autosports de Paul di Resta est tombée à la 3e place devant l’Alpine A470 #36 de Signatech Alpine ELF et l’ORECA #29 de Racing Team Nederland.

En GTE Pro, les deux Porsche 911 RSR sont de retour en tête, la #92 de Michael Christensen devant la #91 de Gianmaria Bruni. La Ferrari 488 GTE #51 AF Corse de James Calado n’est plus dans le coup, elle a eu un contact avec la Porsche 911 RSR #56 Project 1, a crevé son pneu arrière gauche et a perdu du temps au stand pour réparer. De plus, elle a mis des débris partout faisant rentrer la Safety Car en piste, d’où la réduction de l’écart entre les deux Toyota. L’Aston Martin Vantage #97 de Richard Westbrook est 3e.

En GTE Am, la Porsche 911 RSR #86 de Gulf Racing est en tête. Elle devance la Ferrari 488 GTE #54 d’AF Corse et l’Aston Martin Vantage #90 de TF Sport. Les Porsche 911 RSR #56 de Project 1 et #88 de Dempsey Proton Competition sont 4e et 5e.

Il reste deux heures de course avant de connaitre les vainqueurs et les différents champions du monde…

Le classement à H+6 est ici