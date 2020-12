Vous avez été nombreux à voter pour les Trophées Virtuels Endurance-Info et on vous en remercie. La seconde partie du vote concerne les dix plus cités dans chaque catégorie. Les noms sont ceux donnés en majorité par les lecteurs. Un seul vote par personne est autorisé. Pour être valable, il faut voter pour chaque rubrique.

A vous de voter ! Vous avez jusqu’au lundi 14 décembre 20 heures. ✌️

Les lauréats seront annoncés lors d’un prochain Endurance-Café.

Pour voter, c’est ici