Vos selfies sur les circuits, part 9…

Enzo Blin : Je n’étais pas venu aux 24 Heures de Spa 2019 pour faire du tourisme. Mais j’avoue que j’espérais croiser le légendaire « Tonton » Macolm Wilson ! J’ai pu le croiser le vendredi, un monsieur très abordable, longue vie à M-Sport !

Patrice Bompas avec Stéphane Ortelli et Jean-Pierre Pernaut.

Jany avec Brendon Hartley aux 6H de Spa 2015.

Ugo avec Pedro Lamy et Mathias Lauda aux 24 Heures du Mans 2019.

Charlotte Sosson : qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, nous serons toujours au rendez-vous pour assister à une course ! Et quelle course cette fois-là ?! C’était lors des 6h de Spa l’année passée !

Patrice Menochet et Inès Taittinger aux 24 Heures du Mans 2016.

Antina Couton : Mark Patterson, mon chouchou. Journée Test Le Mans 2018. Depuis 2013, année de ma retraite, mon fils Benjamin et moi venons tous les ans, depuis Bordeaux, à la Journée Test des 24 h. Et depuis 2013, j’ai ma collection de photos que je lui fais signer l’année suivante. Sauf en 2019, à mon grand désespoir, puisqu’il était absent car blessé. Quand on reprend la route le dimanche soir…on pleure ! Photo 2 : Antina COUTON avec mon fils Benjamin et notre amie Thérèse, figure emblématique du Mans. Journée test Le Mans 2017.

Brice Pechon, commissaire de piste depuis 18 ans aux 24 Heures du Mans.