Vos selfies sur les circuits, part 11…

Stéphane Dréan : Mon père était commissaire de stand dans les années 80 aux 24 H du Mans, et cette année là en 1982 Jacky ICKX venait de remporter l’épreuve ou volant de la Porsche 956 Rothmans. Lors de la cérémonie du podium, mon père à réussi à attraper la casquette lancée à la foule par le pilote belge. J’étais présent avec lui et je me rappelle bien ne pas réaliser que l’on allait repartir à la maison avec ce “trésor”. 36 ans plus tard (2018), Jacky est grand Marshal des 24 H du Mans et j’en profite pour l’interpeller : Bonjour Jacky, j’ai dans mon sac à dos un objet que vous avez eu entre les mains ici il y a 36 ans ! Intrigué, je lui montre la casquette et là il me répond : “on va voir si vous êtes prévoyant; avez-vous un feutre ?”

Benjamin Breton : photo prise en novembre 2019, juste avant le départ des 6H du Mans, ma compagne et moi. Pour l’anecdote, nous avons réalisé la pole, le meilleur tour en course et ….. l’abandon, moteur cassé alors que nous avions 1 tour d’avance sur le deuxième, la dure loi du sport.

Benjamin Labbey et ses amis au Mans

Thierry Blandin : Arrivée des 24 Heures du Mans 2019. Un père et ses deux filles, une passion commune, un bonheur sans cesse partagé, assis derrière un volant ou dans une tribune. Après les larmes de joies et d’émotions du départ, les sourires gagnants d’une folle nuit et de deux journées formidables.

Alain Vander Gaer et Henri Pescarolo aux 12H de Sebring 2012

Katia Stockman et Bruno Senna aux 6H de Spa 2014

Denis Thirot au Mans Classic en 2006 : Selfie un peu particulier. C’est moi en photo dans le rétro de la Bentley N°64 pilotée par Rachel Singer le samedi. Quel privilège et quel souvenir d’avoir fait 2 tours dans cette merveille Bentley.

Cédric Pasquet : Novembre 2001 grâce a un concours gagné sur un magazine (Gti Mag). Baptême de piste sur le circuit de Spa avec Paul Belmondo en pilote et avec sa voiture (Paul Belmondo Racing). Vincent Vosse etait alors un pilote de cette écurie et etait present egalement sur le circuit.

Trois générations de la même famille au Mans.

Jérôme Do Vale et Christophe Hamon

Christophe Guidet : Selfie pris lors de l’inspection des postes de commissaires par la direction de course avant le départ des 24H du Mans 2019. Nous sommes au Poste 2 à la sortie des stands. Cette photo permet de rendre hommage à tous mes camarades bénévoles en cette période de confinement.

Mickaël Minne et Fabien Barthez lors des derniers essais GT World Challenge Powered by AWS au Paul Ricard.