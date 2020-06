VLN : Ring Racing va faire débuter la Toyota GR Supra GT4

La Toyota GR Supra GT4 va faire ses débuts en compétition ce week-end à l’occasion de la toute première manche Nürburgring Endurance Series. Ring Racing sera chargé de faire rouler la Toyota sur la Nordschleife.

« Nous sommes très heureux que la saison puisse enfin débuter dans les conditions bien spéciales », a déclaré Uwe Kleen, patron de Ring Racing. « Un grand merci au VLN qui a tout mis en œuvre pour que la course puisse se dérouler. Le nombre d’inscriptions pour la première manche montre également que les équipes sont derrière cette décision. » L’équipe va poursuivre son programme de développement avec les pneus Toyo.

Ring Racing devait faire cause commune avec Novel Racing mais les pilotes du team japonais n’ont pas pu se rendre en Europe. Michael Tischner et Andreas Gülden, instructeur en chef de la Nürburgring Driving Academy.

Une Lexus RC F sera elle aussi de la partie dans la catégorie SP8 pour Uwe Kleen et Alexander Mohr.