Frikadelli Racing Team sera en piste à la fin du mois pour le premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series. Deux Porsche 911 GT3-R rouleront avec pour objectif de préparer les 24 Heures du Nürburgring.

La Porsche 911 GT3-R #30 sera confiée à Klaus Abbelen, Sabine Schimtz, Lance David Arnold et Alex Müller. On retrouvera deux pilotes officiels Porsche sur la #31 avec Michael Christensen et Kévin Estre. L’écurie allemande alignera en complément une Porsche 718 Cayman GT4.