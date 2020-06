VLN : 141 autos pour lancer le championnat

141 ! Le premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series (NLS) fait le plein d’engagés avec 141 concurrents. La catégorie reine (SP9) comprend 20 autos. Cinq marques en découdront : Audi, BMW, Ferrari, Mercedes, Porsche.

Cette première course sera l’occasion de voir les débuts de HRT (Haupt Racing Team) avec une Mercedes-AMG GT3 confiée à Patrick Assenheimer et Maro Engel. GetSpeed sera en force avec pas moins de trois Mercedes, dont une pour Matthieu Vaxiviere, François Perrodo et Manu Collard. L’unique Ferrari 488 GT3 sera celle de l’écurie suisse Octane 126 avec Jonathan Hirschi, Björn Grossmann, Simon Trummer et Luca Ludwig.

Le camp Audi sera représenté par Phoenix Racing (Kolb/Stippler, Beretta/Schramm), EFP Car Collection by TECE (Erhart/Kaffer/Reicher), Car Collection Motorsport (Dontje/Niederhauser/Ortmann), Team équipe Vitesse (Heimrick/Klasen/Adams) et Audi Sport Team (Frijns/Müller/Haase).

Porsche ne sera pas en reste avec Falken Motorsports, Huber Motorsport, Frikadelli Racing Team et Manthey Racing. Walkenhorst Motorsport et ROWE Racing défendront les intérêts de BMW.

Black Falcon Team TEXTAR aura en charge une Mercedes-AMG GT4 avec Gabriele Piana en capitaine d’équipage. Piana roulera en parallèle sur une BMW M4 GT4/Hofor Racing by Bonk Motorsport.

Le départ de la course sera donné samedi à 12 heures (format de 4 heures).