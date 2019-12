[VIP] Patrick Bourdais (part 3) : “J’ai versé toutes les larmes de mon corps lors de l’accident de Sébastien !”

Suite et fin de notre entretien avec Patrick Bourdais. Après avoir refermé le livre de ses participations aux 24 Heures du Mans avec lui, nous avons abordé le thème de son fils, Sébastien. Un moment plein de vérité, mais aussi de vraie tendresse entre père et fils !

Quand on parle à un membre de la famille Bourdais, il est impossible de ne pas penser au fils. Patrick, le papa, a bien entendu un regard tendre, mais juste sur la carrière de Sébastien ! « Il a une belle carrière. Qui aurait dit quand il a commencé en Formule Campus et que tout le monde le prenait pour "Jordy" qu’il aurait ce parcours. J’ai toujours cru en lui et, en particulier, lors d’une de ses courses à Dijon. Jamais on n’aurait pensé qu’il aurait cette carrière là. Cela s’est fait naturellement. On a souvent...