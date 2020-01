[VIP] Infos, rumeurs et indiscrétions : une idée du plateau ELMS 2020

Nous sommes à encore plus de deux mois des Essais Officiels de la saison European Le Mans Series 2020 qui se dérouleront à Barcelone, mais on peut déjà se faire une idée du plateau. A une époque où on parle de crise et de programmes qui coûtent toujours de plus en plus cher, la grille LMP2 s'annonce une nouvelle fois remplie. Un premier calcul rapide nous donne 20 autos pour huit à neuf GTE, ce qui laisse une petite douzaine de places pour les LMP3. Nos prédictions 2020 sont faites avec ce que l'on a entendu dans les différentes équipes et les quelques rumeurs qui traînent par-ci, par-là.

Le LMP2 ne connaît pas la crise...

De 19 prototypes en 2019, on pourrait bien franchir la barre des 20 cette année même si tous les programmes ne sont pas encore bouclés.

Les équipes confirmé...