[VIP] Christophe Bouchut, part 5 : “Dans ce monde, il faut sans cesse flatter”

A un moment, il a fallu dire stop ?

"C'est dur de dire ce qui a été le plus bénéfique dans ma carrière. Chaque contrat a amené son lot de choses positives et négatives. Après Level 5, j'ai rencontré Kolles qui était en F1. J'ai fait Le Mans avec eux pour mon 20e départ dans la Sarthe. L'auto n'était pas top et ce n'est pas allé très loin. Ma carrière professionnelle s'est arrêtée avec Level 5 Motorsports. Contrairement avec une carrière de chanteur ou d'acteur, on ne peut pas faire son métier jusqu'à 80 ans. Au fil du temps, le téléphone sonne de moins en moins alors que tu es toujours performant physiquement et dans le baquet. A un certain âge, il y a un déclic dans la tête des gens. Des équipes veulent des jeunes. Aujourd'hui, dans ma tête, j'ai 20 ans mais j'en ai 53. Le sport auto ...