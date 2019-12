[VIP] Christophe Bouchut, part 1 : “Quand tu commences à gagner, tout va très vite dans ta tête”

Il possède l'un des plus beaux palmarès en endurance avec un CV long comme le bras (voire même les deux). Il est certainement celui qui a roulé dans le plus de GT durant sa longue carrière. Christophe Bouchut est le seul pilote à avoir remporté Le Mans, Spa et Daytona. Il a même été tout près d'inscrire les 24 Heures du Nürburgring à son palmarès. Le Bourguignon n'a pas raccroché le casque même si on ne le retrouve plus sur un programme international. Entretien avec Christophe Bouchut en cinq parties...

Avant de remonter le temps, vous avez retrouvé Jack Leconte au Paul Ricard pour une course en Ligier JS P4. Une belle expérience ?

"C'était bien sympa et je dois avouer que la course était secondaire. Jack voulait se faire plaisir et j'ai tout de suite accepté l'idée de partager le b...