Une exposition consacrée à Chip Ganassi au Musée Petersen (+ vidéo)

Chip Ganassi a été honoré le week-end dernier au Petersen Musem qui se trouve en Califonie (USA). Une exposition est en effet consacrée à l’homme qui a créé Chip Ganassi Racing en 1990. On peut y voir pas mal de ses autos dont une IndyCar avec laquelle il a disputé les 500 Miles d’Indianapolis en 1983. Il ne faut pas oublier que Chip Ganassi a été pilote avant d’être le grand propriétaire d’équipe que l’on connait. Il a notamment disputé cinq fois les 500 Miles d’Indianapolis et pris part aux 24 Heures de Daytona, 24 Heures de Spa (1980) et aux 24 Heures du Mans (en 1987 chez Kouros Racing avec Mike Thackwell et Johnny Dumfries, abandon sur soucis de boîte de vitesses).

Plusieurs monoplaces de Chip Ganassi Racing sont aussi exposées : des voitures de Nascar, deux DP dont l’une a disputé et remporté les 24 Heures de Daytona et, bien entendu, la Ford GT #68 qui a gagné les 24 Heures du Mans 2016 avec Dirk Müller, Joey Hand et Sébastien Bourdais.

Avec Team Penske, Chip Ganassi Racing fait partie des deux plus grosses équipes IndyCar / Endurance aux Etats-Unis. Voici les grandes lignes du palmarès (sur les deux disciplines citées) de l’écurie basée à Indianapolis…

Chip Ganassi Racing :

Quatre titres CART en 1996 (Jimmy Vasser), 1997 et 1998 (Alex Zanardi), 1999 (Juan Pablo Montoya).

Huit titres en IndyCar Series en 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 et 2018 (cinq avec Scott Dixon, trois avec Dario Franchitti).

Quatre victoires aux 500 Miles d’Indianapolis (Juan Pablo Montoya, Scott Dixon et deux pour Dario Franchitti).

Six victoires aux 24 Heures de Daytona (2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015),

Une victoire aux 12 Heures de Sebring en 2014 (Scott Pruett, Memo Rojas, Marino Franchitti).

Trois titres Grand AM en 2008, 2010 et 2011 (Scott Pruett / Memo Rojas).

Une victoire aux 24 Heures du Mans en 2016 en catégorie GTE Pro…

Photos : Twitter Chip Ganassi Racing