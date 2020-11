Vaillante-Mirage en route vers les 24 Heures du Mans 2023 !

En 2023, il sera temps de fêter deux anniversaires : les 100 ans des 24 Heures du Mans et les 100 ans de Jean Graton. L’occasion est trop belle de réunir les deux sur la grille de départ de la plus grande course d’endurance au monde avec une Vaillante-Mirage. Vous croyez que l’idée est celle d’un prochain album de Michel Vaillant ? Oui et non.

Il y a eu la Courage-Vaillante en 1997, la Lola-Vaillante en 2002 et la Vaillante-Rebellion en 2017. Place à la Vaillante-Mirage en 2023. On doit le projet Le Mans 2023 à une rencontre qui s’est vite transformée en amitié entre Frédéric de Brabant, patron de la structure Mirage Racing en FFSA GT, et Jean-Louis Dauger, en charge du développement de la marque Vaillant. S’il y a une histoire à raconter sur la piste, il y a aussi une histoire à raconter dans un album.

Frédéric de Brabant, qui dirige la société de production Prodster, était derrière la caméra sur le documentaire “Michel Vaillant, le rêve du Mans”, tourné durant les 24 Heures du Mans 2017.

“L’objectif est clair et précis”, a déclaré Frédéric de Brabant à Endurance-Info. “Être au départ des 24 Heures du Mans avec une Vaillante-Mirage en 2023. La passion et le rêve nous poussent à lancer un tel projet.”

Vous l’aurez compris, l’objectif est de rouler dans la catégorie LMP2. Dès 2021, Mirage Racing compte mettre en place un programme LMP3 en Michelin Le Mans Cup ou European Le Mans Series. “On veut raconter une histoire sur trois ans”, précise Frédéric de Brabant. “Est-ce que le nom Vaillante sera là dès 2021 ? La décision n’a pas été prise car on ne veut surtout pas galvauder le nom Vaillant. Mettre Mirage Racing aux 24 Heures du Mans serait quelque chose d’exceptionnel et j’ai vraiment envie de vivre cela. J’ai déjà une histoire avec Michel Vaillant et Le Mans suite au documentaire réalisé en 2017.”

Mirage Racing continuera en parallèle ses activités en Championnat de France FFSA GT avec Alpine la saison prochaine.