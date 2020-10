Une pluie de louanges pour Filipe Albuquerque

On ne vous apprendra rien en vous disant que Filipe Albuquerque est l’un des hommes forts de la catégorie LMP2 dans le monde. L’ancien pensionnaire Audi Sport en LMP1 et désormais pilier de l’écurie United Autosports (ELMS / WEC) a ajouté deux nouvelles lignes à son palmarès : le Trophée Endurance LMP2 en WEC et surtout les dernières 24 Heures du Mans en LMP2 sur l’ORECA 07 #22 qu’il partageait avec Phil Hanson et Paul di Resta.

Depuis, le Portugais croule sous les félicitations. Ce fut d’abord un coup de téléphone, le lendemain de la course du Mans, du Président de la République du Portugal (Marcelo Rebelo de Sousa) en personne !

Ensuite, après avoir regagné son pays natal, il a été invité à une nouvelle émission de télévision présentée par Cristina Ferreira “Dia de Cristina”. Il y a retrouvé deux autres pilotes qui sont aussi dans la lumière actuellement : Antonio Felix da Costa, tout récent champion du monde de Formule E avec DS Techeetah, et Miguel Oliveira, le premier portugais à gagner en catégorie Moto GP lors du Grand Prix de Styrie (au sein du team Red Bull KTM Tech3) ! Les trois hommes avaient d’ailleurs amené leur casque et leur trophée sur le plateau télé. Une belle mise en valeur du sport automobile chez nos voisins européens…

Pour finir, Filipe Albuquerque a reçu une plaque commémorative pour sa victoire aux 24 Heures du Mans de la part du maire de sa ville natale (Coimbra), Manuel Machado, et du conseiller des sports, Carlos City.

Maintenant, il va devoir se concentrer sur sa fin de saison avec deux manches en ELMS, championnat qu’il mène avec Phil Hanson, pour le compte de United Autosports (Monza et Portimão) et deux courses en IMSA avec Action Express Racing en tant que 3e pilote sur les manches Endurance, Petit Le Mans et les 12 Heures de Sebring sur la Cadillac DPi #31 en compagnie de Pipo Derani et Felipe Nasr.