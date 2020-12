Une partie du programme Bentley Speed 8 à vendre aux enchères

Si vous avez toujours rêvé de posséder une Bentley Speed 8, tout du moins quelques éléments, c’est possible grâce à une vente aux enchères organisée les 11 et 12 décembre par Historics à Ascot Racecourse. On retrouve parmi les 120 lots une collection privée de 32 articles ayant un lien direct à la présence de Bentley au début des années 2000 en Endurance avec une victoire aux 24 Heures du Mans 2003. Tous les articles proviennent des locaux de Norfolk où l’équipe était basée durant le programme GTP.

