Une McLaren 720S GT3X sans restriction est disponible

McLaren Customer Racing y va de son modèle GT3 pour un usage sur circuit hors compétition. Sur la base de la 720S GT3, le constructeur propose une version 720S GT3X sans restriction. Ce modèle, qui ne sera autorisé dans aucun championnat, permet une exploitation plus poussée du châssis et de l’aéro de la 720S GT3.

Avec son poids de 1210 kg, la 720S GT3X développe 720 chevaux avec la possibilité d’en avoir 30 de plus via un bouton ‘push-to-pass’ sur le volant. La peinture métallique MSO Carbon Black et l’habitacle dépouillé donnent à la 720S GT3X un look très racing.

« En raison de la Balance de Performance présente en GT3, la 720S GT3 doit fonctionner avec une puissance considérablement réduite par rapport aux autres variantes de route telles que 720S Spider et Coupé », a déclaré Ian Morgan, directeur de McLaren Customer Racing. « Le but du projet GT3X était de libérer tout le potentiel de la voiture 720S GT3 en utilisant une puissance plus importante pour exploiter pleinement l’aéro et la dynamique du châssis de la voiture. De plus, la voiture est en mesure de transporter des passagers pour la première fois grâce à une nouvelle installation de l’arceau de sécurité et du siège passager. Le refroidissement des freins a également été amélioré pour faire face aux exigences supplémentaires liées à la puissance supplémentaire et au poids d’un passager. »