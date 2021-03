Une livrée spéciale pour les Corvette à Sebring

L’histoire de l’équipe Corvette Racing remonte à 1996 avec la naissance de ce qui est le programme de voitures de sport le plus ancien d’Amérique du Nord. Un quart de siècle plus tard, Chevrolet et la marque Mobil 1 célèbrent les 25 ans de leur partenariat technique avec une livrée spéciale sur les Corvette C8.R pour les 12 Heures de Sebring, course également sponsorisée par le fabricant d’huile.

Pour la première fois depuis 1999, les deux Corvette Racing seront habillées d’une couleur argentée qui correspond à celle de l’huile moteur Mobil 1. C’est un hommage approprié pour un événement que Corvette Racing a remporté 11 fois depuis 2002. Ce partenariat avec Mobil 1 a permis de remporter 114 victoires dans le monde entier, dont un doublé en GTLM lors des 24 Heures de Daytona, en ouverture de la saison 2021 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Corvette Racing alignera deux C8.R aux 12 Heures de Sebring qui démarrent cet après midi avec les premiers essais libres. La #3 sera pilotée par Antonio Garcia, Jordan Taylor et Nick Catsburg. Ils ont remporté les 24 Heures de Daytona il y a un mois et demi en GTLM.

L’autre auto, la #4, sera emmenée par Tommy Milner, Nick Tandy et Alexander Sims, les deux derniers cités découvrant l’équipe américaine cette année !

Photos Corvette Racing