Une histoire de fou pour les deux Oreca d’Algarve Pro Racing

Nous vous avions fait part de notre étonnement de ne pas voir les deux ORECA LMP2 #24 et #25 d’Algarve Pro Racing prendre part aux Essais Officiels de l’European Le Mans Series lundi et mardi dernier. Nous allons vous expliquer pourquoi, mais accrochez vous et suivez bien…

Tout a commencé en Asian Le Mans Series où l’équipe a décroché le titre en LMP2 (et une invitation aux 24 Heures du Mans par la même occasion) avec G-Drive Racing. En Asie, l’équipe dirigée par Samantha et Stewart Cox alignait trois autos, deux sous les couleurs G-Drive Racing et une pour Racing Team India. Une fois le championnat terminé, l’équipe a préparé les autos et les a mises dans des containers avec le matériel pour un retour en Europe pour l’ELMS.

Mais tout est parti de travers. Deux containers ont été nécessaires pour transporter le tout, mais ils n’ont pas été chargés sur le même bateau (bizarre non ?!). Le premier, contenant la #26 vue aux tests en début de semaine et une partie de l’équipement de stand de l’équipe, est parti en direction du Vieux Continent. Jusqu’ici, tout va bien, mais le 2e (avec les deux Oreca de l’équipe, du matériel, et le stock restant de pièces détachées de l’Asian Le Mans Series d’ORECA), a été mis sur un bateau partant plus tard.

Mais la mésaventure du méga porte-conteneurs EverGreen bloquant le Canal de Suez est passée par là ! Notre navire transportant le deuxième conteneur de l’équipe s’est retrouvé coincé dans la file d’attente provoquée par le EverGreen. Une fois sorti du Canal de Suez bien des jours plus tard, plusieurs ports d’escale étaient prévus en Méditerranée, le premier étant en Grèce.

@BBC

Voyant la première manche ELMS se rapprocher à vue d’œil, Stewart Cox a tenté de faire décharger le conteneur dès que possible. Il envoie alors un mail à l’expéditeur Hapag Lloyd en Grèce, mais il semble que le courriel n’ait pas été ouvert à temps. Trop tard, notre navire avec le fameux container est déjà reparti ! Prochaine escale : Malte ! Alors que le container aurait dû arriver autour du 23 mars, on est maintenant sur une réception au 10 avril soit deux jours avant le début des Essais Officiels à Barcelone. Après Malte, notre bateau accoste à Marseille où le container est déchargé avant la file d’attente, puis envoyé vers Barcelone par avion.

Le chat noir poursuit l’équipe portugaise

Ce n’est pas fini ! Alors que le camion qui transportait le container approchait du circuit de Barcelone en provenance de l’aéroport lundi soir, il a rencontré un problème : il a eu un accident avec un autre camion et a frappé le terre plein central ! Le véhicule, y compris le conteneur, a été saisi par la police espagnole, le conducteur étant apparemment indemne.

@Stewart Cox

La police et les autorités douanières se sont associées pour faire en sorte que les scellés ne soient pas endommagés et que le conteneur soit dédouané dans la fourrière de la police. La saga n’est pas terminée pour autant : un camion de remplacement amène le conteneur sur le circuit, mais comme le conducteur n’a pas passé le test PCR requis, il ne peut pas entrer. Pire, sa société ne permet à aucun des trois chauffeurs d’Algarve Pro Racing de conduire le véhicule alors que celui-ci se trouve à 400 mètres du stand de l’écurie !

Finalement, le container est déchargé sur place, les scellés sont coupés et il est ENFIN ouvert. Il ne reste plus qu’aux membres de l’équipe portugaise avec l’aide du pilote Ferdinand Habsburg de décharger le matériel, les voitures et de leur faire parcourir les 400 derniers mètres.

@Stewart Cox

Il faut ensuite huit heures pour préparer les deux 07 pour le week-end. “Certaines des choses qui se sont produites étaient indépendantes de notre volonté, tandis que d’autres auraient pu être évitées si les gens avaient été un peu plus obligeants en cours de route”, a déclaré Sam Cox à DailySportscar. “Je dois dire que notre équipe et nos clients ont été d’un soutien incroyable, même si je suis sûr que ce n’était pas le moment le plus facile pour eux non plus. J’aimerais remercier tout particulièrement notre agent maritime Ian Barnwell de Racing Logistics et le patron del’Asian Le Mans Series, Cyrille Taesch-Wahlen, qui a fait tout ce qu’il pouvait pour nous aider avec la compagnie maritime. Nous avons peut-être abordé la saison européenne en ordre dispersé, mais nous sommes là maintenant pour gagner !”.

Depuis, l’équipe a préparé ses deux autos dont l’une, la #24, a en plus une nouvelle décoration. Il s’agit de l’ancienne voiture de Racing Team India. Elle sera pilotée à l’année par Ferdinand Habsburg, Richard Bradley et Diego Menchaca. Elle porte les couleurs de la campagne “Drive fast – Act Faster”, qui vise à créer des courses neutres en carbone. La livrée est très belle et on espère une belle saison à cette auto qui en aura vu de toutes les couleurs ces derniers jours…

Comme le titre l’indique, cette histoire aurait pu faire un bon scénario pour un album de Michel Vaillant !