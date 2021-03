Une Audi R18 TDI ultra disponible…

Posséder une Audi R8 TDI ultra dans sa collection est possible. Pour cela, il faut tout de même avoir un portefeuille bien garni, sachant que la R18 TDI ultra est le dernier prototype conçu par Audi Sport avant l’arrivée de l’hybridation.

Art and Revs propose à la vente l’un des huit châssis construits et l’un des six encore existants. Dévoilée le 10 décembre 2010, l’Audi R18 TDI ultra a affronté la Peugeot 908 HDi sur les manches de l’Intercontinental Le Mans Cup l’année suivante.

