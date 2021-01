L’année 2020 a été marquée par des moments forts et des réalisations extraordinaires des pilotes, équipes et ingénieurs de HPD avec, entre autres, un titre en IndyCar (Scott Dixon), une victoire aux 500 Miles d’Indianapolis (Takuma Sato) ainsi que des titres en IMSA via l’Acura ARX-05 et le duo Castroneves / Taylor.