Une 3e McLaren 570S GT4 pour les patrons de United Autosports à Zandvoort

United Autosports vient de confirmer que Zak Brown et Richard Dean rejoindraient leur équipe GT4 European Series pour la troisième manche à Zandvoort du 18 au 20 juin. Les propriétaires de l’écurie prendront le volant de la McLaren 570S #230, rejoignant ainsi les pilotes habituels de l’équipe, Bailey Voisin et Charlie Fagg sur la #23 et Gus Bowers et Dean Macdonald sur la #32. L’équipe alignera donc trois voitures ce week-end là.

Ce ne sera pas la première fois que Zak Brown court au volant d’une McLaren GT puisqu’il a piloté une McLaren MP4-12C GT3 en Blancpain Endurance Series en 2012 et en British GT en 2013 aux côtés d’Alvaro Parente. Fin 2012, Zak et Alvaro ont remporté la dernière manche du British GT pour United Autosports. Depuis, Zak Brown et Richard Dean se sont tous deux concentrés sur le développement de leur carrière et de leur équipe !