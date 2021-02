Le Mans : une 1ère liste non officielle des engagés

La liste des engagés des 24 Heures du Mans 2021 doit être dévoilée dans les prochains jours. Entre les équipes présentes en WEC et celles qui sont invitées, on peut déjà avoir une ébauche du plateau de la 89e édition des 24 Heures du Mans. On peut aussi y ajouter les équipes roulant en European Le Mans Series qui ont manifesté leur intérêt pour la classique mancelle.

Hypercar (5) :

Toyota Gazoo Racing (Toyota GR010)

Toyota Gazoo Racing (Toyota GR010)

Glickenhaus Racing (Glickenhaus 007)

Glickenhaus Racing (Glickenhaus 007)

Alpine Elf Matmut (Alpine A480)

LMP2 (25) :

Richard Mille Racing (Oreca 07)

High Class Racing (Oreca 07)

United Autosports USA (Oreca 07)

United Autosports (Oreca 07)

United Autosports (Oreca 07)

Jota (Oreca 07)

Jota (Oreca 07)

Racing Team Nederland (Oreca 07)

Team WRT (Oreca 07)

Team WRT (Oreca 07)

ARC Bratislava (Ligier JS P217)

Realteam Racing (Oreca 07)

G-Drive Racing (Aurus 01)

G-Drive Racing (Aurus 01)

Racing Team India (Oreca 07)

Racing Team Turkey (Oreca 07)

Inter Europol Competition (Oreca 07)

IDEC Sport Racing (Oreca 07)

IDEC Sport Racing (Oreca 07)

Duqueine Team (Oreca 07)

Panis Racing (Oreca 07)

Graff (Oreca 07)

DragonSpeed (Oreca 07)

DragonSpeed (Oreca 07)

PR1/Mathiasen Motorsports (Oreca 07)

GTE-Pro (7) :

Corvette Racing (Corvette C8.R)

Corvette Racing (Corvette C8.R)

AF Corse (Ferrari 488 GTE)

AF Corse (Ferrari 488 GTE)

Porsche GT Team (Porsche 911 RSR)

Porsche GT Team (Porsche 911 RSR)

WeatherTech Racing (Porsche 911 RSR)

GTE-Am (20) :

TF Sport (Aston Martin Vantage GTE)

Cetilar Racing (Ferrari 488 GTE)

Spirit of Race (Ferrari 488 GTE)

AF Corse (Ferrari 488 GTE)

Kessel Racing (Ferrari 488 GTE)

Kessel Racing (Ferrari 488 GTE)

Iron Lynx (Ferrari 488 GTE)

Iron Lynx (Ferrari 488 GTE)

Dempsey-Proton Racing (Porsche 911 RSR)

Dempsey-Proton Racing (Porsche 911 RSR)

Team Project 1 (Porsche 911 RSR)

Team Project 1 (Porsche 911 RSR)

D’station Racing (Aston Martin Vantage GTE)

JMW Motorsport (Ferrari 488 GTE)

Precote Herberth Motorsport (Porsche 911 RSR)

Inception Racing (Ferrari 488 GTE ?)

Rinaldi Racing (Ferrari 488 GTE)

Aston Martin Racing (Aston Martin Vantage GTE)

GR Racing (Porsche 911 RSR)

Car Guy Racing y Kessel (Ferrari 488 GTE)

Innovative Car :

SRT41 (Oreca 07)

Cette liste, incomplète de 58 autos, est bien entendu non exhaustive et non officielle, tout le monde n’ayant pas encore dévoilé ses intentions.

Risi Competizione, Eurasia/RWR et Formula Racing font partie des équipes qui pourraient rejoindre la liste. High Class Racing et Inter Europol Competition pourraient aussi décider d’inscrire une seconde LMP2, Jota une troisième et BHK Motorsport de se lancer dans l’aventure du Mans. Pour Phoenix Racing, les débuts au Mans sont plutôt prévus pour 2022 même si la bonne campagne Asian Le Mans Series pourrait pourquoi pas accélérer l’envie de 24 Heures du Mans. La deuxième Ferrari/Kessel Racing pourrait devenir celle engagée avec Car Guy Racing. CMR travaillait aussi sur un programme Le Mans en GTE fin 2020.

Du côté des équipes GT invitées suite à l’Asian Le Mans Series, Inception Racing et Rinaldi Racing ont pris le ticket. Reste à connaître la décision de Precote Herberth Motorsport qui fait dans l’humour sur sa page Facebook en publiant une annonce fictive sur ebay avec une place jamais servie pour Le Mans cédée… 911 euros. Selon nos informations, Garage 59 (GTE-Am) n’a pas déposé de dossier, de même que Ultimate (LMP2).