Un nouveau challenge pour Jack Aitken en GT avec Emil Frey Racing

En plus de son rôle de pilote d’essais chez Williams F1, Jack Aitken relève le défi du GT cette saison. Le pilote anglo-coréen âgé de 25 ans rejoint les rangs de Emil Frey Racing en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. L’ancien pilote Camps Racing en Formule 2 va partager son baquet avec Konsta Lappalainen sur une Lamborghini Huracan GT3 en Sprint. Arthur Rougier renforce le tandem sur les manches Endurance. Monza ouvre la série Endurance ce week-end. Emil Frey Racing peut compter sur le soutien de Lamborghini Squadra Corse. Jack Aitken attend beaucoup de ce nouveau challenge.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant d’aborder ce nouveau défi ?

« Je suis vraiment ravi de franchir cette étape dans la course car c’est un tout nouvel environnement pour moi. La compétition en GT World Challenge est très relevée et je sais que ce ne sera pas facile d’être aux avant-postes dès le début, mais j’espère que mes coéquipiers et moi pourrons faire beaucoup de progrès tout au long de la saison et réussir quelques bons résultats. Je pense que cela me donnera un plus dans mes compétences de pilote et fera tout simplement de moi un meilleur pilote que si j’étais resté en monoplace. La première moitié de saison sera juste pour moi synonyme de courbe d’apprentissage pour nous, car Konsta et moi sommes encore assez nouveaux en GT. Il y a donc beaucoup à comprendre et progresser. Arthur a quelques saisons derrière lui à ce niveau et nous pouvons nous appuyer sur son expérience pour nous faire avancer. Avoir Arthur à nos côtés sera très utile pour les courses d’endurance. »

Vous êtes prêt pour Monza ?

« Par chance, nous partons sur un circuit que je connais déjà très bien, donc il n’y a pas cette pression d’apprendre une nouvelle piste en début de week-end, ce qui est positif. Evidemment, nous sommes encore en train d’apprendre la voiture, mais je suis convaincu que les tests que nous avons effectués au Paul Ricard nous ont donné une bonne base pour continuer à développer les choses avant la première manche. En ce qui concerne Monza plus particulièrement, nous cherchons simplement à passer un week-end sans problème, à faire des tours et emmagasiner de l’expérience. »

Comment se passe la relation avec Emil Frey Racing ?

« L’équipe est vraiment professionnelle et c’est très intéressant de travailler avec eux. Ils ont montré que le set up de l’auto était bon en remportant deux courses l’année dernière après avoir brillé auparavant avec le programme Lexus. Tout le monde a été d’une grande aide pour me faire rentrer dans le monde de l’endurance, en particulier les autres pilotes qui ont été généreux. Profiter de leur expérience est formidable. Je pense que nous avons un fort potentiel pour obtenir de bons résultats cette année, et j’ai hâte de rouler à Monza. »