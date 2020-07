Edouard Cauhaupé : “Je me régale dans la nouvelle LMP3”

Révélation 2019 en FFSA GT, Edouard Cauhaupé franchit une nouvelle étape cette saison. Le jeune toulousain va disputer cette saison également la Michelin Le Mans Cup pour le compte de Cool Racing sur une Ligier JS P320 en compagnie de Nicolas Maulini. Le passage en LMP3 va lui permettre de s’aguerrir encore plus tout en continuant ses études en parallèle. Avant de piloter la LMP3 dans quelques jours au Paul Ricard, nous l’avons retrouvé à Nogaro lors des essais FFSA GT où il est venu renforcer CD Sport.

“J’ai bouclé une séance d’essais avec Cool Racing à Barcelone avec de bons chronos à la clé”, a déclaré Edouard Cauhaupé à Endurance-Info. “Par la suite, j’ai roulé au Paul Ricard en début d’année. Tout s’est bien déroulé et j’étais parti pour disputer l’Ultimate Cup Series chez Cool Racing. Une place s’est libérée en Michelin Le Mans Cup et me voilà dans une série support de l’European Le Mans Series.”

Le jeune pilote, qui fêtera ses 18 ans le 11 août prochain, connaissait le pilotage d’une LMP3 pour avoir disputé une course sur une Norma M30 LMP3 en Ultimate Cup Series en 2019. “Je me régale dans la nouvelle LMP3”, sourit Edouard. “Je suis déjà bien plus rapide que dans l’ancienne auto au Paul Ricard.”

Edouard Cauhaupé peut compter sur les conseils avisés de Nico Lapierre : “Je vois beaucoup de choses avec Nico. Il m’a déjà appris beaucoup et c’est quelqu’un qui s’implique vraiment dans ses fonctions. L’avoir à mes côtés est un vrai plus. Mon objectif est de rester le plus longtemps possible chez Cool Racing. Disputer Road to Le Mans en septembre est la cerise sur le gâteau.”

A partir de la rentrée, il faudra donc mixer les études avec le pilotage : “Sur un plan sportif, la crise sanitaire que l’on vient de vivre a changé la donne car initialement je ne devais pas disputer le FFSA GT à cause d’une épreuve du baccalauréat qui tombait en même temps que Lédenon. Si j’ai le bac en poche, j’intègre une école de commerce à Paris, mais pour cela il faut le bac… (rires).” Depuis notre entretien, Edouard est titulaire du précieux examen pour aller plus loin.

Si, pour le moment, Edouard Cauhaupé ne peut pas conduire tout seul sur la route, les choses vont changer dès le mois d’août. Une liberté supplémentaire. Après avoir brillé en GT4 la saison dernière puis en GT3 chez Saintéloc Racing à Barcelone avec une victoire de catégorie à la clé, Edouard Cauhaupé ne devrait pas tarder à se faire un nom en LMP.