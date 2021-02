Un double programme LMP3 pour Team Virage

L’écurie Team Virage créée par Philippe Gautheron et Julien Gerbi passe à la vitesse supérieure cette saison. Après la Michelin Le Mans Cup en 2020, le team espagnol prend la direction de l’European Le Mans Series tout en continuant en Michelin Le Mans Cup.

Une Ligier JS P320 sera engagée sur chaque championnat Le Mans. L’équipage réunira Rob Hodes, Garett Grist et Charles Crews. Grist et Hodes, tous deux classés Bronze, seront donc épaulés par un pilote Silver avec Charles Crews. Le pilote américain âgé de 32 ans arrive chez Nielsen Racing en European Le Mans Series et Asian Le Mans Series où il pilotait un châssis Duqueine LMP3. Rob Hodes et Garett Grist étaient tous les deux en LMP3 chez United Autosports.

Team Virage est arrivé en cours de saison 2020 en Michelin Le Mans Cup.