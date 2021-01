Un double programme GT4 pour CD Sport

CD Sport passe à la vitesse supérieure cette année en GT4. L’écurie dirigée par Claude Degrémont et Laurent Cazenave met en place un double programme GT4 cette saison, toujours avec Mercedes.

En plus du Championnat de France FFSA GT où CD Sport compte aligner quatre Mercedes-AMG GT4, la GT4 European Series sera au programme de l’écurie paloise en 2021.

Deux Mercedes-AMG GT4 seront de la partie sur les circuits européens (Monza, Paul Ricard, Zandvoort, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Barcelone). Une auto sera engagée en Silver, l’autre en Pro-Am.

La GT4 European Series attire de plus en plus d’équipes françaises. AGS Events et CMR étaient présents en 2020. Cette année, AGS Events, Team Speed Car et CD Sport ont déjà confirmé leur présence et on peut parier sur la présence d’au moins une autre équipe tricolore sur la scène GT4 européenne.

CD Sport reste sur une deuxième place du championnat FFSA GT (Silver) l’année passée grâce à Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé.