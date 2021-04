Début de saison chargé pour Graff, équipage confirmé pour Le Mans

Graff va avoir des meetings bien chargés en European Le Mans Series cette année en particulier lors des deux première manches à Barcelone et Red Bull Ring. En effet, l’équipe de Pascal Rauturier va couver quatre autos comme il nous l’explique. « Nous sommes ravis de reprendre le chemin des compétitions ELMS avec les 4 Heures de Barcelone (18 avril). Nous allons voir une belle saison devant nous, elle sera bien chargée pour l’écurie. Nous avons nos deux équipages LMP3 qui sont compétitifs (Sébastien Page, Eric Trouillet, David Droux sur la Ligier JS P320 #8 et Matthias Kaiser, Rory Penttinen sur la Ligier JS P320 #9) et fondons de bons espoirs en LMP2 Pro Am avec Vincent Capillaire et les frères Robin, Maxime et Arnold. En plus, nous aurons l’engagement de SRT41 de Frédéric Sausset (soutien technique). Je ne vais pas m’ennuyer sur les premiers meetings. »

Du côté des 24 Heures du Mans, la LMP2 de l’équipe sera alignée toujours avec So24 (comme en ELMS d’ailleurs). « L’objectif du début de saison ELMS est de bien préparer les 24 Heures du Mans, ce seront les trois mêmes pilotes sur notre ORECA 07 à savoir Vincent Capillaire, Maxime et Arnold Robin. » Ce sera la 12e participation de la structure française en Sarthe, la première remontant à 1986 avec une Rondeau M482.