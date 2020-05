Un calendrier British GT 2020 remanié avec 9 courses et 15h de compétition

Avec quatre événements reportés, le Intelligent Money British GT a souffert de la pandémie du Covid-19. Le nouveau calendrier fait état de six événements, soit neuf courses en Angleterre avec le Silverstone 500 en guise de finale. Il n’est donc plus question d’aller rouler à Spa-Francorchamps en juillet. Sur les neuf courses, quatre auront un format Endurance et cinq Sprint. Les 15 heures de temps de course restent donc maintenues.

Oulton Park ouvrira la saison avec deux manches Sprint les 1er et 2 août, soit près de quatre mois plus tard que le timing prévu. Le British GT a déjà visité Oulton Park au beau milieu de l’été en 2002. Direction ensuite Donington Park à la mi-août avec une course d’une heure et une de deux heures. Brands Hatch accueillera le rendez-vous suivant les 29 et 30 août pour un format unique de deux heures. Les 19 et 20 septembre, retour à Donington Park pour une course d’endurance de trois heures avant Snetterton les 3 et 4 octobre pour deux fois une heure. La finale se déroulera à Silverstone dans le cadre du Silverstone 500 pour une manche de trois heures les 7 et 8 novembre.

Il convient de noter que le nouveau calendrier British GT n’a aucune date commune avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS et la GT4 European Series. Concernant les séries qui seront en support, il faut s’attendre à voir évoluer la Porsche Sprint Challenge GB, la Renault Clio Cup UK, la BRDC British F3 et la Ginetta G40/GT5.

Bien entendu, toutes ces dates restent soumises aux mesures gouvernementales. Le calendrier sera une nouvelle fois révisé si la saison n’est pas en mesure de débuter en août. Les directives de Motorsport UK seront publiées prochainement. Elles détermineront également le cadre de tout le meeting, à savoir comment seront gérés le personnel et l’accueil du public.

« Organiser six événements en trois mois n’a pas été facile à organiser », a expliqué Lauren Granville, responsable du championnat. « Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et un nombre limité de dates disponibles sur les circuits britanniques afin d’éviter toute date commune avec les championnats européens SRO, ce qui était une priorité. Nous sommes ravis de présenter un calendrier révisé qui inclut des voyages vers tous nos circuits britanniques précédemment programmés tout en conservant 15 heures de compétition sur neuf courses. Nous pensons que débuter la saison en Angleterre en août est l’approche la plus pragmatique face à une situation très compliquée, d’où notre décision de ne pas aller à Spa cette année. »

Avec 35 GT (19 GT3, 16 GT4) inscrites à l’année, il faut s’attendre à voir une belle saison 2020.