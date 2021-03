Un avant-goût du futur…

Comme on vous l’a déjà précisé, Endurance-Info met la touche finale à une nouvelle plateforme. Après 2006, 2009, 2013 et 2017, 2021 marquera la cinquième version d’Endurance-Info. Le monde de l’internet évolue, celui de l’Endurance également. On vous donne un avant-goût de ce qui vous attend à court terme.

Pourquoi une nouvelle plateforme ?

Lancé le 25 avril 2017, le site actuel commence à subir le poids des ans. Au fil du temps, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, celles-ci étant synonymes de problèmes récurrents de connexion. De plus, l’Endurance est en pleine mutation et il convient d’être prêt pour accompagner les nouveaux projets qui arrivent chez les uns et les autres.

Un copier-coller du site actuel ?

On ne va pas révolutionner la présentation d’un site internet d’information. Avec la nouvelle version, les lecteurs ne seront pas dépaysés même si de nouvelles fonctions, certaines inédites, viendront enrichir la plateforme. Le site sera plus “aéré” tout en étant plus ludique avec en prime un contenu plus riche qui permettra de mieux appréhender une discipline Endurance qui n’est pas toujours simple à comprendre.

Y aura-t-il une application mobile ?

L’application Endurance-Info a disparu des stores Apple et Android fin 2020 compte tenu des problèmes de fonctionnement. Avec la nouvelle plateforme, il n’y aura pas, dans un premier temps, d’application dédiée qui demanderait encore plus de moyens financiers. Le site sera entièrement ‘responsive’ pour une utilisation optimale sur les mobiles et tablettes.

Plusieurs sites en un…

Si Endurance-Info sera toujours la colonne vertébrale, le site Classic sera intégré à EI avec la possibilité de choisir entre Classic et Info. Endurance-Info n’hésitera pas à sortir des sentiers battus tout en gardant un lien avec la discipline. Malgré une saison 2020 particulièrement compliquée, les chiffres de fréquentation restent en hausse.

Y aura-t-il des articles soumis à un abonnement ?

L’information restera gratuite comme c’est le cas depuis 2006. En revanche, il sera possible d’avoir un contenu spécifique réservé aux abonnés. Endurance-Info tire ses revenus de la publicité, du soutien de ses partenaires et de l’argent récolté par les abonnements. Contrairement à la version actuelle, un seul abonnement sera proposé pour un coût inférieur à 20 euros/an (prix non fixé à ce jour). Les abonnés actuels recevront un accès intégral gratuit durant 6 mois. Endurance-Info réfléchit également à la mise en place d’un crowdfunding (financement participatif). Cette nouvelle plateforme est le plus gros investissement consenti depuis 2006, c’est pourquoi les soutiens financiers restent primordiaux. L’appel lancé en 2020 durant le confinement a permis de poursuivre l’aventure jusqu’à la fin de l’année.

Quels championnats seront couverts ?

On ne vous apprendra rien en vous disant que les championnats se multiplient et qu’il n’est pas facile d’être partout, surtout si comme l’année passée les calendriers vont se resserrer. Avec deux journalistes à plein temps, il ne sera pas possible d’être sur tous les terrains et de couvrir tous les championnats. Bien entendu, les séries majeures et celles avec lesquelles nous avons un partenariat seront couvertes. Notre regretté Claude Foubert était d’une aide plus que précieuse et son absence se fait cruellement sentir.

Un contenu tourné vers l’humain…

Si vous nous lisez depuis 2006, vous savez que Endurance-Info n’est pas à la recherche du scoop perpétuel. L’information sera toujours au centre du quotidien du média, mais le côté humain sera mis en avant. Les histoires humaines sont si nombreuses à raconter en Endurance.

Les dates clés :

26 mai 2006 : création du média Endurance-Info

4 mars 2009 : lancement de Endurance-Info 2.0

11 octobre 2013 : mise en ligne de la troisième version

25 avril 2017 : lancement de la version actuelle

2021 : Endurance-Info V5 verra le jour