ELMS : Ultimate ne disputera pas la manche du Castellet

Ultimate avait pour objectif de passer en LMP2 en catégorie ELMS cette saison. Après leur troisième place au championnat Equipes LMP3 l’an dernier (et une victoire au Castellet lors de la manche d’ouverture) avec leur Norma M30, Jean-Baptiste Lahaye, Matthieu Lahaye et François Heriau avaient envie de découvrir la classe supérieure. Pour ce faire, une ORECA 07 flambant neuve avait été achetée et avait été receptionnée mi-février.

Malheureusement, la pandémie de Covid 19 est passée par là. Par conséquent, l’équipe bretonne a décidé de ne pas disputer la première manche ELMS 2020 et pourrait ne pas participer au reste du championnat. Joint par Endurance-Info, Jean-Baptiste Lahaye a apporté quelques précisions. “Nous ne disputerons pas la manche du Paul Ricard ELMS le 19 juillet. La situation économique que nous traversons suite au Covid 19 ne nous permet pas de réunir le budget pour disputer l’intégralité du championnat. Pour la suite de la saison, nous ne fermons pas la porte à des gentlemen drivers ou pilotes qui voudraient se faire plaisir avec François (Hériau). En tout cas, Matthieu et moi ne roulerons pas cette année sauf peut être lors de la dernière course à Portimão afin de préparer la saison 2021. Je tiens à préciser que cela ne remet absolument pas en cause notre programme LMP2, il est juste repoussé.”

A moyen terme, Ultimate a toujours pour ambition de disputer les 24 Heures du Mans, mais, avec cette crise, l’équipe pourrait plus viser une participation en 2022. Interrogé également sur une possible participation à la saison Asian Le Mans Series qui se déroulera uniquement sur le mois de janvier 2021 à Buriram (Thaïlande) et Sepang (Malaisie), cela ne semble pas au programme à l’heure actuelle.