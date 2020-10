Ultimate Cup Series : le samedi à Magny-Cours

Pour cette troisième manche de l’Ultimate Cup Series sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, les conditions météorologiques sont bien meilleures qu’il y a trois semaines. Le ciel est couvert, le mercure n’est pas très élevé, mais les pilotes assurent le spectacle en piste et réchauffent les esprits.

Monoplace, qualifications : Konstantin Lachenauer (Graff) s’offre une double pole

L’exercice des qualifications continue d’être dominé par Konstantin Lachenauer qui s’est offert une nouvelle pole position. Le pilote suisse a tout simplement signé toutes les pole positions en jeu depuis le début de saison alors que le cap de la mi-saison sera franchi cet après-midi.

Sur une piste complètement sèche, Konstantin Lachenauer a bouclé les 4,411 kilomètres en 1:36.992 au volant de la Tatuus F3-T318 #31. Le pilote helvétique a devancé son équipier chez Graff, Adrien Chila, qui évolue dans la classe Gentleman, pour seulement 3 dixièmes (1:37.304) tandis que Pierre-Albert Fusella (Lamo Racing) signe le troisième temps (1:37.593). En signant le deuxième meilleur tour, Konstantin Lachenauer s’est assuré la pole de la course 2. Loris Kyburz (Sports Promotion) a été le plus rapide des pilotes de Tatuus FR 2.0 grâce à un tour en 1:39.323.

Les deux premières courses du week-end sont programmées cet après-midi, à 13h35, puis 16h.

P3/P4/CN/EVO, qualifications : M. Cristovao, J. Wagg, A. Ghiretti et Team Virage s’adjugent la pole positon

Le niveau de ce plateau phare de l’Ultimate Cup Series est très élevé comme en témoigne les faibles écarts à l’issue des qualifications. Au terme de trois sessions qualificatives, la meilleure moyenne a été établie par l’équipage de la Ligier JS P320 #88 du Team Virage. Miguel Cristovao, Julian Wagg et Alessandro Ghiretti ont fait parler la poudre pour s’adjuger leur deuxième pole position de la saison en 1:34.119. Le tour le plus rapide est d’ailleurs à mettre au crédit d’Alessandro Ghiretti en 1:34.119. La lutte a donc été serrée puisque Maurice Smith et Antoine Doquin ont échoué à seulement 335 millièmes de la pole pour le compte de la Ligier #69 du Cool Racing. Âgé de seulement 16 ans, Antoine Doquin a fait forte impression pour son premier week-end de course en LMP3. Pietro Peccenini et Hugo Carini, vainqueurs ici-même il y a trois semaines, s’élanceront en 3 e place sur la grille au volant de la Duqueine D08 #73/TS Corse, devant la Duqueine #21/DB Autosport pilotée par Lionel Robert et Stéphane Panepinto. Les quatre premières voitures ne sont séparées que par 1,5 seconde !

Une troisième pole dans la catégorie CN est à mettre au tableau de chasse d’ANS Motorsport grâce au meilleur temps signé par Jean-Philippe Jouvent au volant de la Norma M20 FC #71. La Ligier JS P4 #4 alignée par R-Breizh Motorsport ferme la marche. Le départ des 4 Heures de Magny-Cours P3/P4/CN/EVO sera donné ce samedi à 17h40.

GT Sprint, course 1 : Milan Petelet s’impose sur le fil ; ABM réalise le doublé

Auteur du meilleur temps lors de la première séance qualificative, Milan Petelet s’élance en pole position au volant de la Porsche 991 Cup #72 aux couleurs d’ABM. Le jeune pilote parvient à prendre un bon départ face à Romain Monti, pigiste de luxe sur la Porsche 911 Cup #28 de Breizh Motorsport 56. Après deux tours, le leader s’engouffre dans les stands pour purger sa pénalité réglementaire due à sa classification Silver. Romain Monti hérite des commandes, s’échappe en tête, compte plus de 30 secondes sur son rival dans la catégorie UGTC. Quelques tours plus tard, c’est au tour de Romain Monti de s’arrêter, mais malgré cet arrêt, le pilote de la Porsche Cup #28 conserve la tête avec quelques secondes d’avance sur Milan Petelet. Ce dernier tente de raccrocher le wagon de tête, mais l’écart se fige autour des 3 secondes. Coup de théâtre dans le dernier tour, Romain Monti, le leader, est au ralenti dans le premier secteur, avant de s’arrêter quelques mètres plus loin. Milan Petelet ne s’est pas fait prier pour s’emparer du leadership, s’imposer sur la ligne d’arrivée et ainsi remporter sa troisième victoire en GT Sprint !

Suite aux déboires de Romain Monti, qui a finalement pu rallier l’arrivée à la 4 e place du général, 2ème e, UGTC, ABM réalise un doublé grâce à la victoire UGTX décrochée par Simon Escallier sur la Porsche Cayman #27, 2ème au scratch.

La catégorie UTCR a quant à elle été remportée par Hervé Baujuan à bord de la Volkswagen Golf TCR #49 de R-Breizh Competition.

Malgré les efforts des mécaniciens du team Speed Car pour réparer le pont de la Mitjet #40, Serge Nauges n’a pu boucler que 3 tours sans voir l’arrivée.