Ultimate à nouveau en essais

L’équipe Ultimate enchaîne les séances d’essais avant la reprise du championnat ELMS le 18 avril à Barcelone. En effet, après des tests pneumatiques Goodyear à Barcelone qui ont servi de découverte des nouvelles gommes et de remise en route pour les trois pilotes, Jean-Baptiste et Matthieu Lahaye ainsi que François Heriau sont maintenant au Castellet. Ils y resteront deux jours.

Cette fois-ci, l’objectif est plus de peaufiner leur découverte de la LMP2 (ORECA 07) sur une piste avec une adhérence différente, eux qui roulaient encore en LMP3 en ELMS avec une Norma M30 en 2019 (une victoire au Castellet). Il faut rappeler que l’écurie bretonne n’a pas disputé l’ELMS en 2020 pour cause de Covid-19 préférant se concentrer sur la saison à venir. Le soutien technique et engineering viendra de Tech 1 de Simon et Sarah Abadie.

Il n’y aura, par contre, pas de 24 Heures du Mans pour eux, même si cela reste l’objectif de l’équipe, sauf pour François Heriau qui rejoindra les rangs de la Filière Frédéric Sausset by SRT41. Il partagera l’ORECA 07 #84 en compagnie de Takuma Aoki et Nigel Bailly en août prochain.